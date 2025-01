Mo: hacker iraniani violano altoparlanti israeliani dei sistemi antipanico

Tel Aviv, 26 gen. (Adnkronos) – Un gruppo di hacker iraniani è riuscito a violare il software dei pulsanti antipanico di circa 20 asili israeliani, diffondendo attraverso di essi canzoni che incitano al terrorismo e sirene d’allarme. L’Israeli National Cyber ​​Directorate ha riferito che il gruppo ha violato l’interfaccia di una società privata che fornisce i pulsanti antipanico. Inoltre, tramite un’altra piattaforma sviluppata dalla stessa società, sono stati inviati decine di migliaia di messaggi di testo contenenti messaggi allarmistici ai cittadini israeliani.

La Direzione per la sicurezza informatica ha invitato i cittadini che hanno ricevuto i messaggi a bloccarli e ignorarli, chiarendo che i messaggi non sono dannosi per i loro dispositivi mobili.