Migranti: Salis (Avs), ‘in corso deportazione verso Albania, dal governo politica abietta’

Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Torna in azione la nave della vergogna: in corso la deportazione di 50 persone verso l’Albania. Altro che ‘guerra ai trafficanti’, il governo italiano continua ostinatamente nella sua ignobile crociata contro il diritto d’asilo e la migrazione”. Lo scrive sui sociale l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis.

“Il vero trafficante e torturatore Almasri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, ha goduto del privilegio di un volo di Stato per trovare riparo nella Libia delle milizie e delle mafie -prosegue Salis-. Al contrario, 49 esseri umani in fuga da guerra e miseria vengono deportati con il pattugliatore militare Cassiopea perché facenti parte di quell’umanità in eccesso di cui ci si deve sbarazzare”.

“Mezzi pubblici impiegati con scopi diametralmente opposti e destinati a soggetti che non potrebbero essere più diversi. Da un lato, per reprimere persone colpevoli di cercare solo un futuro migliore; dall’altro, per garantire protezione a potenti macchiatisi dei crimini più atroci. Complimenti, era difficile immaginare una politica più abietta”, conclude.