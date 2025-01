Azione: Calenda, ‘idee a confronto per il Congresso’

Roma, 26 gen (Adnkronos) – “Una splendida giornata di lavoro comune per scrivere insieme la nostra mozione congressuale. Abbiamo discusso di sanità, sapere, lavoro, legalità, giustizia, sicurezza, diritti e doveri, organizzazione con amministratori, parlamentari, esperti, gruppi tematici. Per noi il congresso è questo. Idee a confronto per cambiare una politica fondata soltanto sullo scontro. Avanti!”. Lo scrive sui social Carlo Calenda a proposito della sua mozione congressuale ‘Nati per correre’.