Usa: Bonelli, ‘Meloni complice del piano di Trump per dividere l’Europa’

Roma, 25 gen (Adnkronos) – “Donald Trump sta rimettendo in discussione gli accordi sul clima e promuove una strategia per dividere e indebolire l’Europa. In questo disegno, vedo il governo Meloni prestarsi come strumento di rottura, favorendo un approccio disgregativo che mette a rischio l’unità europea”. Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, nel suo intervento alla Green Energy Day che si è svolta oggi a Roma e con decine di manifestazioni in diverse città italiane.

“La recente apertura di Trump verso la presidente del consiglio non è altro che un tentativo di sfruttare l’Italia come leva per indebolire la posizione comune dell’Unione Europea. È chiaro che la premier Meloni si sta assumendo una responsabilità politica e storica gravissima, facendo da sponda a una visione sovranista che rischia di isolare il nostro Paese”, ha detto ancora Bonelli.