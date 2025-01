Fumata nera. Se ne riparlerà il 3 febbraio.

E’ saltata la votazione per ridare un presidente all’Unione Province della Campania, poltrona che vedeva in pole position il sannita Antonio Capuano. Ma, non sarebbe stata un’elezione unanime, viste le contestazioni della vigilia in ordine alla legittimità della convocazione, da parte del presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane. Ieri, a Salerno, dove Capuano, in qualità di vice presidente (l’altro è lo stesso Buonopane) aveva indetto la riunione del consiglio direttivo, il numero legale è risultato ballerino. Probabilmente, grazie a qualche delega, si poteva procedere. “Attualmente il consiglio è monco – dice Capuano -, dovendo cooptare il terzo rappresentante di Salerno, quindi bastavano 5 componenti a rendere valida la seduta, numeri sui quali potevamo contare”.

