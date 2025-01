Ucraina: Mosca, ‘3 morti in attacco ucraino nel Kherson’

Mosca, 25 gen. (Adnkronos/Afp) – Un attacco ucraino contro un villaggio controllato da Mosca nella regione di Kherson ha ucciso tre persone. Lo hanno reso noto le autorità russe d’occupazione nell’Ucraina meridionale. Vladimir Saldo, il leader insediato da Mosca nella parte del Kherson occupata dalla Russia, ha accusato Kiev di aver utilizzato munizioni a grappolo in un attacco al villaggio di Oleshky.

“I terroristi ucraini hanno bombardato Oleshky con munizioni a grappolo e sistemi di sminamento a distanza”, ha affermato Saldo in un post su Telegram. “Al momento sappiamo che sono tre i civili uccisi”, ha aggiunto, affermando che le vittime sono in fase di identificazione.