Uno specialista nel truffare anziani sottraendo loro i risparmi carpendone la fiducia per poi svuotare i loro conti corrente – secondo gli inquirenti della Polizia di Stato di Catania – un 37enne originario di Benevento, stavolta incappato nella reattività di una donna di 84 anni, che resasi conto dell’inganno ha chiesto l’aiuto degli agenti del Commissariato Borgo-Ognina di Catania e denunciato il presunto truffatore.

La signora ha spiegato agli agenti che il 37enne spacciandosi per avvocato, declinando le generalità di ‘avvocato Cicalone’, le aveva chiesto denaro per togliere dai guai dei familiari responsabili rispetto un grave sinistro stradale in cui delle persone sarebbero state investite.

