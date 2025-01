Mafia: Procuratore Palermo, ‘grazie a eccezionali forze polizia, fanno sempre più della normalità’

Palermo, 25 gen.(Adnkronos) – “Il compito della Dda di Palermo è soprattutto quello di garantire il contrasto all’organizzazione mafiosa Cosa nostra che continua a essere costantemente presente nel nostro territorio. Noi stiamo continuando a fare uno sforzo di disarticolazione dell’organizzazione che non abbiamo mai interrotto. Protagonisti sono le eccezionali forze di polizia che operano nel distretto. E la parola eccezionale non è sprecata. Fanno sempre qualcosa di più rispetto alla normalità. E’ costante il nostro contatto con loro, li ringraziamo per il lavoro svolto”. Lo ha detto il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo.