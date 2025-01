Liberate da Hamas le 4 soldatesse, Israele ferma ritorno sfollati in nord Gaza

(Adnkronos) – Sono state liberate da Hamas Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy (tutte e tre 20enni) e la 19enne Liri Albag. I quattro ostaggi israeliani, dopo essere stati trasferiti alla Croce rossa e consegnati alle truppe dell’Idf nella Striscia di Gaza, hanno potuto riabbracciare i loro familiari in Israele.

Le quattro soldatesse, che saranno portate fuori da Gaza e trasferite in una struttura vicina al confine per un controllo iniziale e per incontrare i loro genitori per la prima volta dopo 477 giorni di prigionia, erano salite su un palco allestito in piazza Palestina a Gaza City, dove è avvenuto il loro rilascio ().

Le giovani erano arrivate in piazza a bordo di 5 suv senza insegne. Sul palco erano stati fatti salire anche i rappresentanti della Croce rossa, dove apparentemente avevano firmato dei documenti in vista del rilascio degli ostaggi.

Questo è stato il secondo scambio previsto dall’accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore domenica scorsa. In cambio Israele libererà 200 prigionieri palestinesi, di cui 120 che stanno scontando l’ergastolo, hanno riferito fonti palestinesi.

“Bentornate a casa!”, scrive in un post su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu che aggiunge: “Insieme a tutto il popolo d’Israele, io e mia moglie vi abbracciamo con tutto il cuore! Continueremo a lavorare per riportare a casa tutti i nostri rapiti”.