Giustizia: La Russa, ‘conflitto sfavorisce cittadini, serve sintesi in confronto serio’

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – “Il modo per affrontare i temi che anche oggi sono stati sollevati non può che essere quello del confronto e della concordia, senza che si arrivi a un conflitto perché sarebbe controproducente per tutti, soprattutto per i cittadini. Le posizioni possono anche essere diverse e divergenti, ma devono trovare una sintesi in un confronto serio”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, riferendosi alle riforme costituzionali in tema di giustizia che ha portato alla protesta di oggi dei magistrati, al termine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.