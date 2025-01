L’ufficio postale di Circello di via Bebiana 1 resterà chiuso a partire dal prossimo martedì e fino al prossimo 11 aprile. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale che ne ha ricevuto comunicazione dal direttore di filiale di Poste Italiane.

Il direttore ha annunciato che, come già anticipato dal presidio di Relazioni Istituzionali, l’Ufficio rimarrà chiuso per consentire i lavori infrastrutturali del progetto Polis.

