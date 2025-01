Dieci giorni alla chiusura del mercato di gennaio, finestra ritagliata per correggere gli errori estivi o perfezionare i progetti più interessanti. Il girone C ha esploso i suoi colpi in queste prime tre settimane di trattative, tra affari a sorpresa e operazioni annunciate. Il Benevento dalla sua ha scelto la strada dell’attesa, seguendo la rotta tracciata dalla società e sposata dal tecnico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia