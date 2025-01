Anno giudiziario: Giuffrè (Csm) a Caltanissetta con la Costituzione in mano

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – A Caltanissetta il consigliere laico del Csm Felice Giuffrè, ordinario di diritto costituzionale, si è presentato in Aula con la Costituzione in mano ed è intervenuto spiegando “come la separazione delle carriere sia necessaria per completare il passaggio al processo accusatorio e al giusto processo”, “unici modelli coerenti con i principi di uno Stato costituzionale liberal-democratico”. Sulla protesta dell’ANM ha aggiunto che “la Costituzione è il comune terreno per il confronto e non una clava per delegittimare chi la pensa in modo differente”.