Anno giudiziario: Frasca (Palermo), ‘inopportuno tentativo attribuire riforma a Falcone’**

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – “E’ quantomeno inopportuno il tentativo di attribuire la riforma della separazione delle carriere a Giovanni Falcone fino al punto di volerla intitolare a lui”. E’ la denuncia del Presidente della Corte d’Appello di Palermo Matte Frasca durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo. “E’ una idea davvero singolare sponsorizzata da chi, anche per ragioni anagrafiche, probabilmente non ha mai conosciuto Giovanni Falcone, ma che con sorprendente disinvoltura pretende di attribuirgli paternità di una legge facendosi interprete del suo pensiero mediante l’estrapolazione e la decontestualizzazione di alcune frasi di una lezione da lui tenuta a Catania il 12 marzo 1990”. Per Frasca “la memoria di Falcone merita rispetto non solo in occasione delle commemorazioni e se davvero si vuole rendergli omaggi senza strumentalizzarne post mortem il suo ineguagliabile valore, basta praticare come regola di condotta il suo incrollabile senso dello Stato per il quale ha rispettato sempre le istituzioni e coloro che lo rappresentavano , anche nei momenti di maggiore amarezza: una lezione di etica di stile di cui oggi si avverte la necessità”.