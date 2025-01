Anno giudiziario: C. Appello Milano, effetti patologici in processo penale telematico

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Se il processo civile telematico è ormai una realtà consolidata, nel settore penale “sta prendendo forma, ma le innovazioni spesso intervengono senza un’idonea fase di test degli applicativi o formazione del personale presso gli uffici che consenta di adeguare lo strumento telematico e digitale alle nuove esigenze organizzative. E talvolta queste modifiche hanno attitudine a determinare non solo numerosi malfunzionamenti ma pure vizi del procedimento con gravissimi effetti patologici”. Lo sostiene Giuseppe Ondei, presidente della corte d’Appello di Milano, nell’intervento pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“A causa di una di queste innovazioni si è assistito ad una contrazione delle archiviazioni di procedimenti contro noti di oltre il 51% a Milano e del 24% a Sondrio e Varese. Per usare un’espressione verdiana il settore più che governato da un progetto sembra in balia della ‘forza del destino’” conclude Ondei.