Sport, Tajani: “È strumento fondamentale per politica estera”

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Lo sport visto dal ministro degli esteri è strumento fondamentale della nostra politica estera. La diplomazia sportiva sarà una parte rilevante di questa direzione generale e della nostra politica estera, perché lo sport è fatto certamente di grandi campioni, da milioni di giovani che lo praticano con ruolo sociale ma è anche industria. Noi abbiamo campioni dell’industria che devono saper esportare sempre di più i loro prodotti, con aziende italiane nel settore che sono al top e non possiamo non utilizzare al meglio quello che il mondo italiano realizza”. Lo ha detto Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri.

“Stiamo facendo sempre di più e abbiamo anche deciso di nominare ambasciatore della diplomazia italiana alcuni grandi campioni, da Sinner, alla Cocciaretto, alla nazionale di scherma, a Manuel Bortuzzo, al Giro d’Italia, che permette di fa conoscere all’estero decine di centri sconosciuti, è un modo per mettere lo sport, che ha avuto in passato un ruolo marginale, al centro dell’attenzione. Coinvolgeremo Sport e Salute in alcuni progetti per realizzare alcune modifiche, per valorizzare gli aspetti ecologici e ambientali. Tra questi uno riguarda l’area che riguarda la Capitale. Faremo tutto ciò che serve, insieme al Credito sportivo. Sport come strumento di crescita anche a Gaza e Ucraina con iniziative specifiche -sottolinea Tajani-. Lavoreremo mano nella mano con il Ministro Abodi, i grandi risultati si ottengono se c’è collaborazione e si lavora tutti insieme, i ministeri non devono essere compartimenti stagni ma vasi comunicanti che lavorano assieme per il bene della Nazione”.