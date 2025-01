Sport, Malagò: “Pnrr occasione brutale persa ma ora c’è volontà di cambiare”

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Grazie di questo invito, questo è un appuntamento importante. Voglio ringraziare il ministro Tajani, ha parlato di vasi comunicanti, musica per le mie orecchie, non ci sono corse isolate, non ci sono protagonismi per contribuire a cambiare il contesto storico che è sotto gli occhi di tutti. Mezzaroma è stato perfetto. Le cose vanno decisamente meglio sul territorio ma sul Pnrr è stata una occasione persa in maniera brutale, io in tutti i modi ho gridato e urlato, ma ora c’è volontà di cambiare”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la presentazione del Rapporto Sport 2024 al Foro Italico.