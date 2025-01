Sicilia: Fiume Verdura, Schifani ‘rimuovere ostacoli per attivazione pompe di sollevamento’

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, appreso dalla stampa della mancata attivazione delle pompe di sollevamento nel fiume Verdura, ha dato mandato all’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo e al dirigente generale della Protezione civile Salvatore Cocina – che coordina anche la cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia – di “avviare immediatamente tutte le iniziative necessarie per rimuovere questa situazione che ha definito «scandalosa». Un intervento che il governatore chiede, quindi, con la massima celerità perché non è accettabile che l’acqua possa continuare a essere dispersa in mare mentre cittadini, agricoltori e imprese della zona patiscono le conseguenze della siccità”.