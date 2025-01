Scuola: Piccolotti, ‘osceno mercato svelato da Fanpage deve essere smantellato’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “L’inchiesta di Fanpage ‘La Cattiva Scuola’ sul mercimonio dei titoli, mostra la realtà di una corruzione la cui esistenza non era difficile immaginare. Ormai da molti mesi noi di Alleanza Verdi Sinistra parliamo di un “mercato dei titoli” in relazione a istituti e università telematiche che stanno operando, nel migliore dei casi, per semplificare corsi ed esami e, nel peggiore, per falsificarli e venderli”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

“Presenteremo già oggi un’interrogazione al Ministro Valditara – prosegue la parlamentare rossoverde della commissione Cultura di Montecitorio – ma vogliamo chiarire fin da subito che, se la risposta dello stesso dovesse essere l’annuncio di nuovi controlli, questa sarebbe del tutto insufficiente. I controlli, infatti, non bastano: servono riforme che ripristinino la centralità dell’istruzione conseguita presso università pubbliche e in presenza. Il sistema pubblico d’istruzione è, infatti, l’unico che per sua natura garantisce che il merito non sia piegato al profitto e che i vincenti non siano sempre coloro che hanno maggiori capacità economiche”.

“Le soluzioni ci sono: gli esami per l’acquisizione di titoli con valore legale devono svolgersi sempre di fronte a commissioni composte da personale pubblico, e le università telematiche devono trasformarsi in fondazioni senza scopo di lucro, come prevede una nostra proposta di legge. Se Valditara vuole dare un senso al “merito” che ha voluto inscrivere nel nome del suo Ministero, ora – conclude Piccolotti – agisca per difenderlo cancellando con riforme coraggiose questo osceno mercato dei titoli”.