Sanità: Moretti (Pd), ‘su Oms pagliacciata Lega per distrarre da disastri Salvini’

Roma, 24 gen (Adnkronos) – “Se la Lega pensa di scimmiottare Trump con una proposta assurda per uscire dall’Oms significa non solo che siamo alla follia, ma che Salvini, tramite i suoi sodali, cerca una grande arma di distrazione dal disastro che sta facendo sui trasporti, con il caos quotidiano dei treni e il millantato sabotaggio delle linee ferroviarie”. Lo dice la vice capo delegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

“La proposta è delirante e va derubricata per quello che è: una pagliacciata propagandistica della Lega. Quante ne abbiamo viste in questi anni? Bisogna investire sempre di più in sanità, visto che più di un milione di italiani rinuncia a curarsi. Tra l’altro, basterebbe un po’ di buon senso per capire che i virus, cui sempre di più siamo esposti, non si fermano davanti ai muri di cartone dei sovranisti ma viaggiano oltre i confini”, prosegue.

“Uscire dall’Oms significa mettere a rischio la vita dei cittadini e perdere un riferimento che esiste dal secolo scorso e che ha contribuito a tenere sotto controllo i rischi planetari infettivologici. Dopo l’esperienza del Covid abbiamo bisogno di più coordinamento e collaborazione internazionale contro le minacce alla salute. Ci opporremo in ogni modo a questa iniziativa e ad ogni altra che metta in pericolo la salute dei cittadini, già minata dai tagli del governo alla sanità”, conclude.