Napolitano: il 27 gennaio prima riunione Associazione presieduta da Veltroni

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Sotto la Presidenza di Walter Veltroni, per continuare a far vivere l’insegnamento politico e istituzionale del presidente emerito e in vista delle celebrazioni del centenario della nascita del Presidente Giorgio Napolitano, si avviano i lavori dell’Associazione a lui dedicata e nata lo scorso febbraio 2024 su iniziativa dei figli Giovanni e Giulio, della famiglia e dei suoi principali collaboratori”. Si legge in una nota.

“Il prossimo 27 gennaio, alle 18, grazie alla gentile disponibilità del Senato, si terrà la prima riunione del Comitato di indirizzo composto da Giuliano Amato, Elisabetta Belloni, Laura Boldrini, Marta Cartabia, Sabino Cassese, Pier Ferdinando Casini, Sergio Cofferati, Marta Dassù, Ferruccio De Bortoli, Daria De Pretis, Roberto Fico, Gianfranco Fini, Anna Finocchiaro, Franco Gabrielli, Paolo Gentiloni, Pietro Grasso, Enrico Letta, Gianni Letta, Monica Maggioni, Emma Marcegaglia, Mario Monti, Ferdinando Nelli Feroci, Livia Pomodoro, Romano Prodi, Gaetano Quagliariello, Gianfranco Ravasi, Michele Valensise, Ignazio Visco, Luigi Zanda”.

“Tra le principali missioni dell’Associazione, anche in vista della trasformazione in Fondazione, la promozione di iniziative e di studi in materia di inclusione sociale, partecipazione democratica e integrazione europea e l’indizione di borse di studio e programmi per facilitare l’accesso dei giovani alle istituzioni europee. Per quanto riguarda le iniziative in memoria di Giorgio Napolitano, nel 2025 la più importante sarà il contributo all’organizzazione, in collaborazione con l’Istituto Fondazione Gramsci e l’Istituto italiano per gli studi storici di Napoli, di un convegno di studi internazionale nella ricorrenza del centenario della nascita del Presidente emerito”.