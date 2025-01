Milano: pm chiude indagini per 7, indagate psicologhe e avvocata Pifferi (2)

(Adnkronos) – Per il pm De Tommasi le indagate avrebbero ‘imbeccato’ l’imputata – anche usando protocolli con “punteggi già inseriti” – affinché ottenesse una perizia psichiatrica in grado di accertarle un deficit, un’attività difensiva non lecita e che non è andata a buon fine. Le psicologhe sarebbero andate oltre il loro compito, somministrando test “incompatibili con le caratteristiche psichiche effettive della detenuta” e con colloqui “falsamente annotati nel diario clinico”, mentre lo psichiatra Garbarini, consulente di parte, l’avrebbe “eterodiretta” nelle risposte da fornire, sostiene l’accusa.

Nell’avviso di conclusione indagini, infine, il pubblico ministero – che ha sentito la compagna di cella Tiziana Morandi, meglio conosciuta come ‘la Mantide della Brianza’ – sottolinea come l’avvocata Pontenani “invitava Pifferi a simulare in carcere comportamenti e atteggiamenti idonei a far apparire, contrariamente al vero, come una ‘fuori di testa’ e come una ‘mongoloide’, al fine di indurre in errore il perito e la Corte che avrebbero dovuto valutarla e giudicarla ed essere ritenuta quantomeno parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto”.

La chiusura delle indagini arriva a cinque giorni dal processo d’appello, dopo che il primo grado – la perizia disposta dai giudici ha certificato la piena capacità di intendere e volere della 39enne – ha sentenziato l’ergastolo per l’accusa di omicidio della piccola Diana di soli 2 anni.