Solo due vincitori nella graduatoria conclusiva del concorso per l’assunzione di dieci medici per il servizio 118 dell’Asl di Benevento, bandito lo scorso anno: un risultato scontato perché era il numero dei concorrenti. Un risultato che però, visto il differenziale tra previsione fabbisogno ed esito finale, tiene aperto il tema del sottodimensionamento dell’organico dei medici specialisti in emergenza-urgenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia