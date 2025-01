Italia-Panama: Mattarella vede Presidente Mulino, ‘intensificare nostra collaborazione’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Sono lieto di poter ribadire insieme a lei i legami che legano Panama e Italia e la volontà di intensificare la nostra collaborazione in diversi campi. Quest’anno si attiverà il meccanismo di dialogo che è uno strumento di grande utilità per accompagnare l’aumento della nostra collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale l’omologo di Panama José Raúl Mulino Quintero.

“È un onore essere qui in Italia poichè è la terra di mio nonno -ha sottolineato Mulino Quintero- Sono molto lieto di poter condividere questo momento con lei, è un’opportunità estremamente importante per il mio Paese. Ribadisco anch’io l’intenzione di intensificare i nostri legami di lavoro, di amicizia, a livello commerciale con l’Italia, un Paese amico che ci può aiutare anche nei rapporti con l’Unione europea”.