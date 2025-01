Un episodio occorso a margine della Movida cittadina, quello dell’accoltellamento il 3 dicembre del 2023 di un 37enne dell’hinterland da parte di un 20enne, con la vittima ricoverata in ospedale in codice rosso. Un episodio che sul piano della giurisdizione penale è culminato in sentenza ieri con condanna a sette anni di reclusione dell’autore dell’accoltellamento.

