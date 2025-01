Anno giudiziario: Palermo, ‘Cosa nostra capacità pervasiva settori nevralgici economia legale’

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – C’è ancora una “elevatissima densità mafiosa nel territorio della provincia trapanese”, “storica roccaforte di Cosa nostra”. Così, nella relazione del presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in programma domani. “Se, dunque, l’organizzazione mafiosa mantiene intatta la sua capacita’ di infiltrarsi pervasivamente nei settori nevralgici dell’economia legale, condizionandone le dinamiche, si deve registrare nel contempo la presenza – aggiunge – di ulteriori realta’ criminali, in grado di avvalersi di complicita’ e connivenze radicatesi presso ampi settori della Pubblica amministrazione ed ambienti deviati della massoneria”. Tale ultimo dato, “particolarmente allarmante, rende immediatamente percepibile l’esistenza di fenomeni degenerativi nell’ambito di alcuni segmenti degli apparati pubblici, in grado di depauperare le risorse destinate alla collettivita’, di fatto riducendo le possibilità di sviluppo del territorio”.