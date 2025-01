Improvviso stop all’abbattimento dei pini a rischio crollo sul viale degli Atlantici e Pacevecchia. A imporlo il provvedimento di sequestro eseguito ieri dai carabinieri forestali per rilievi relativi a vincoli per le alberature nei siti. Riscontrata in particolare “assenza documentazione attestante il pericolo incolumità”, “mancata comunicazione dell’esatta collocazione delle alberature” e una contravvenzione per ipotesi di deturpamento di beni paesaggistici. Elementi che per il momento hanno portato ad una sospensione dei lavori, appunto con formalizzazione di un provvedimento riguardante l’intervento sui pini, peraltro quasi concluso sul Viale Atlantici con una sola pianta ad alto fusto ancora da tagliare e attività che da cronoprogramma sarebbero dovute riprendere in zona Pacevecchia.

