Visibilia: Schlein, ‘Meloni incoerente, tradisce le promesse anche su Santanchè’

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Sul rinvio a giudizio Meloni aveva detto che avrebbe valutato, è passata una settimana e non sentiamo una parola né ottenuto le dimissioni. Incoerente anche qui”. Lo ha detto Elly Schlein al Tg1 sul caso Santanchè.

“Meloni sta chiusa nel palazzo, tradisce le promesse e non si occupa di chi non arriva a fine mese”, ha aggiunto tra l’altro la segretaria del Pd.