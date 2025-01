Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito di servizi tesi a prevenire e reprimere i furti in abitazione, i Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato tre giovani di origini albanesi, residenti in provincia di Caserta, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’arresto è scaturito al termine di un inseguimento durato alcuni chilometri, nel corso del quale i malviventi hanno anche speronato l’auto dei Carabinieri.

In particolare, nel corso di un posto di controllo, i militari hanno intercettato una Fiat Bravo sospetta con a bordo quattro persone, che non si è fermata all’alt dei militari proseguendo la corsa ad elevata velocità.

