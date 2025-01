Sting, stop a concerti a causa di una malattia: l’artista tranquillizza fan

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Dopo l’annuncio sui social di una non meglio specificata “malattia” che lo ha costretto a rimandare i concerti in programma questa settimana negli Usa, Sting torna sui suoi profili per tranquillizzare i fan che avevano riempito di commenti preoccupati l’annuncio della malattia. Niente paura, si tratta di una infezione alla gola. “Grazie mille per tutti gli auguri. Sto migliorando costantemente da un’infezione temporanea alla gola che mi ha impedito di cantare, anche se non vedo l’ora di riprendere i miei concerti e gli spettacoli riprogrammati”, ha scritto di suo pugno Sting.

L’artista ieri aveva annunciato di essere costretto a rimandare i concerti in programma il 24 gennaio a Phoenix in Arizona e il 26 gennaio a Wheatland in California, con un messaggio del suo management sui social. “Su consiglio del suo medico, a causa della malattia, è con sincero rammarico che Sting deve annullare la sua apparizione ai Bass Magazine Awards di giovedì e posticipare i suoi concerti ‘Sting 3.0’ a Phoenix, AZ (originariamente programmato per il 24 gennaio) al 1° giugno e a Wheatland, CA (originariamente programmato per il 26 gennaio) al 28 maggio, così come la sua esibizione al 20° anniversario della Cherrytree Music Company, che si terrà ora il 29 maggio. I fan possono conservare i loro biglietti perché saranno validi negli spettacoli posticipati. Sting si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente ed estende la sua gratitudine ai fan per la loro comprensione”, si leggeva nella nota. Ma la vaghezza sulla malattia aveva alimentato le preoccupazioni.