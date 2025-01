Oscar 2025, Isabella Rossellini candidata. ‘Vermiglio’ fuori da nomination

(Adnkronos) – Annunciati i candidati agli Oscar 2025 e nelle nomination rese note oggi 23 gennaio c’è un po’ di Italia. Isabella Rossellini è candidata come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Conclave’. Niente da fare invece per ‘Vermiglio’ di Maura Delpero: il film scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar non ha raggiunto la cinquina dei candidati.

L’attrice italiana, naturalizzata statunitense, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, dovrà vedersela con Zoe Saldana (Emilia Perez), Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked) e Felicity Jones (The Brutalist).

“Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con l’avanzare dell’età, questo non accade più così di frequente e mi manca soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore”, ha detto l’attrice.

“Con questa gioia – ha continuato – la mia mente non può fare a meno di soffermarsi sull’aldilà di David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione. È il mio passato, tutto ciò che ho dentro, che , lavorando sotto la chiara e nitida direzione di Edward Berger, , in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes. Grazie all’Academy, sono molto onorata”, ha concluso.

Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination per l’Oscar al Miglior film della 97ma edizione, annunciati oggi a Los Angeles in una cerimonia – condotta da ‘attrice Rachel Sennott e l’attore e sceneggiatore Bowen Yang – più volte posticipata a causa degli incendi.

In lizza come Miglior regista ci sono Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez.