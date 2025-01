Oscar 2025, Isabella Rossellini candidata. ‘Vermiglio’ fuori da nomination

(Adnkronos) – Annunciati i candidati agli Oscar 2025 e nelle nomination rese note oggi 23 gennaio c’è un po’ di Italia. Isabella Rossellini è candidata come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Conclave’. Niente da fare invece per ‘Vermiglio’ di Maura Delpero: il film scelto dall’Italia per la corsa agli Oscar non ha raggiunto la cinquina dei candidati.

Fuori anche “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi era stato inserito .

L’attrice italiana, naturalizzata statunitense dovrà vedersela con Zoe Saldana (Emilia Perez), Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked) e Felicity Jones (The Brutalist). “Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con l’avanzare dell’età, questo non accade più così di frequente e mi manca soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore”, ha detto l’attrice.

“Con questa gioia – ha continuato – la mia mente non può fare a meno di soffermarsi sull’aldilà di David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione. È il mio passato, tutto ciò che ho dentro, che , lavorando sotto la chiara e nitida direzione di Edward Berger, , in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes. Grazie all’Academy, sono molto onorata”, ha concluso.

Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination per l’Oscar al Miglior film della 97ma edizione, annunciati oggi a Los Angeles in una cerimonia – condotta da ‘attrice Rachel Sennott e l’attore e sceneggiatore Bowen Yang – più volte posticipata a causa degli incendi.

In lizza come Miglior regista ci sono Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez.

A contendersi l’Oscar come Miglior attore protagonista ci sono Adrien Brody per The Brutalist, Timothee Chalamet per A Complete Unknown, Colman Domingo per Sing Sing, Ralph Fiennes per Conclave e Sebastian Stan per The Apprentice.

In lizza per la statuetta alla Miglior attrice protagonista ci sono Cynthia Erivo per Wicked, Karla Sofia Gascon per Emilia Perez, Demi Moore per The Substance, Mikey Madison per Anora e Fernanda Torres per I’m Still Here. Assente Nicole Kidman, che all’ultima Mostra del Cinema di Venezia si era portata a casa la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile.