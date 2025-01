“Un sogno che si traduce in realtà. Il nuovo Campus non rappresenta soltanto un ampliamento servizi offerta didattica ma un salto di qualità che porta ad un sistema integrato alta formazione universitaria.

Lo scopo è crescere in attrattività e competitività, rilanciare il territorio e creare sinergie con le realtà del territorio”, così Caterina Meglio presidente del Conservatorio “Nicola Sala” rispetto l’acquisizione dell’ex Una Hotel il Molino spazio infrastrutturato e del tutto idoneo nella sua ariosità a divenire campus universitario alta formazione musicale.

