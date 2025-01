Ict, Falzetti: “Facilitare partecipazione imprese a programmi europei”

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – ”Per il settore Ict ci sono meccanismi complessi nella Ue, come Horizon e Quantum. Possiamo far meglio per la partecipazione del nostro Paese a questi programmi europei. Dobbiamo facilitare la vita di chi è già attivo e riuscire a far partecipare settori che oggi non partecipano. Dobbiamo pubblicizzare alcuni programmai europei. E’ necessario un allineamento e un maggiore coordinamento”. Lo sottolinea Marco Falzetti, Direttore Agenzia per la promozione della Ricerca Europea, in occasione della presentazione del secondo Rapporto Anitec-Assinform sulla ‘Ricerca e innovazione Ict in Italia’.