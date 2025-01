Clima: Schlein, ‘pianeta non si può permettere 5 anni di Trump, Ue reagisca’**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “La politica sta facendo abbastanza sul cambiamento climatico? No. E noi come prima forza di opposizione del Paese abbiamo una responsabilità di un governo che nega l’emergenza e ci riporta indietro. Mentre occorre rendere transizione ecologica conveniente ma le politiche di questo Paese non hanno mai accompagnato questa innovazione”. Lo dice Elly Schlein all’evento ‘Chi non si ferma é perduto’ sui cambiamenti climatici, organizzato dai senatori Pd in collaborazione con Deputati Pd e Fondazione Demo, alla Sala Koch al Senato.

“Troppe esitazioni e ritardi. Confidiamo nella leadership di Lula che ha organizzato la prossima Cop a Belem, nel cuore dell’Amazzonia” dopo “l’esito insoddisfacente della Cop 20 a Baku. Dobbiamo evitare che tra le tante ricadute nefaste dell’elezione di Trump ci sia un massiccio disimpegno degli Stati Uniti” nelle politiche per il clima. “Abbiamo sentito il suo discorso di insediamento grondante di slogan della campagna elettorale. Il pianeta non si può permettere 5 anni di Trump con queste premesse. E’ vero è stato democraticamente eletto, ma c’è chi non ha potuto votare: la nuove generazioni che ci chiederanno il conto”.

“A questo nuovo indirizzo dell’amministrazione americana è necessaria una risposta altrettanto forte dell’Europa, è necessario un protagonismo dell’Ue ma non è l’aria che tira a Bruxelles e questo come Pd ci preoccupa moltissimo”.