Trasporti: Iaria (M5S), ‘senza soldi Pnrr Salvini poteva girare solo sagre paesane’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Sono sconvolto dalla quantità di retorica di Salvini e della maggioranza in aula. Quante ricerche di complotti: eppure abbiamo un ministro delle Infrastrutture che senza i soldi del Pnrr che ha ereditato poteva fare solo video su tik tok e girare per sagre. E dovreste sciacquarvi la bocca quando parlate di quanto fatto dai nostri governi, visto che solo coi soldi che vi abbiamo lasciato potete fare qualche azione e la fate anche male. Salvini ha preferito però occuparsi di migranti, o nutrire il gigantismo del suo ego con il ponte sullo Stretto che ci è già costato 2 miliardi, e ce ne costerà 15 nei prossimi dieci anni: vuole il ponte più lungo del mondo. Ma cos’è, un complesso di inferiorità?”. Così intervenendo in aula alla Camera il deputato M5s Antonino Iaria.