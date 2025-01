Roma, 21 gen. (Adnkronos) – La seduta di domani in Vigilanza Rai, convocata dalla presidente Barbara Floridia per procedere al voto sulla presidente Rai in pectore Simona Agnes, va verso l’ennesima ‘fumata nera’. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, la maggioranza farà mancare anche domani il numero legale mandando deserta la seduta ed evitando così di bruciare il nome della presidente designata.