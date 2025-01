Pd: Gentiloni, ‘voglia pluralismo, no fronda a Schlein’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Quello che ho capito io è che c’è una gran voglia di pluralismo interno. Sarebbe un errore trasformare questo in una fronda nei confronti di Elly Schlein, che ha riattivato in fondo il Pd. E quindi ha dei meriti”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, ospite di Cinqueminuti su RaiUno.

“Quello che però è in discussione è: abbiamo uno schieramento sufficiente? Abbiamo un profilo di governo sufficiente? Una parte del mondo cattolico di sinistra non si sente abbastanza rappresentata e una parte delle posizioni più di governo, più avanzate, vorrebbero un Pd con un profilo più rassicurante, meno attivista. Se si è aperto un dibattito è molto positivo e non va visto come un attacco improprio al segretario”.