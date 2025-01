Usa: Procaccini (Fdi), ‘congratulazioni a Trump, immigrazione e sicurezza priorità anche Ue’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Le mie più sentite congratulazioni al presidente Trump per l’inizio del suo secondo mandato. Il popolo americano ha fatto una scelta chiara, che riflette l’impegno per la crescita economica, la sicurezza e la sovranità nazionale”. Lo scrive su X il Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini dí Fratelli d’Italia.

“Noi dell’Ecr condividiamo molte delle priorità delineate dal presidente Trump: contrastare l’immigrazione clandestina, garantire comunità più sicure, tagliare le tasse e la burocrazia e ripristinare la competitività economica. Queste non sono solo priorità americane, ma anche europee”.