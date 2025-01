Molteplici incidenti stradali legati all’ammaloramento delle strade provinciali, hanno visto la Rocca dei Rettori procedere all’atto indirizzo, divenuto operativo con pubblicazione su albo pretorio, per liquidare risarcimento danni legato a soccombenze in sede giudiziale davanti i Giudici di Pace e così vedere riconoscere altrettanti risarcimenti ad automobilisti che hanno fatto ricorso, in casi nei quali l’Ente non ha ritenuto di giungere ad una transazione ritenendo non scontato l’esito legale, come invece è stato.

