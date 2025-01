Palermo: Mattarella, ‘da piccolo volevo fare il medico ma mai il calciatore, non ero bravo’

Palermo, 20 gen. (Adnkronos) – “Qual è il suo sogno quando era piccolo?”. “Questa è una domanda interessante, perché i sogni cambiano nel corso della vita, con l’età. Quando ero piccolo mi sarebbe piaciuto fare il medico, poi ho cambiato idea. Quando si è a scuola, crescendo, si studia un po’ tutto. C’è un momento in cui bisogna scegliere cosa fare. Alla fine ho scelto il diritto, la legge”. Così il Capo dello Stato Sergio Mattarella rispondendo ai bambini della scuola de Amicis di Palermo. “Non ho mai sognato di fare il calciatore perché non ero per niente bravo”, ha aggiunto sorridendo.