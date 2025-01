Si preannuncia alquanto “calda” la seduta consiliare in programma stamattina (ore 9,30) a palazzo Mosti.

Il presidente Renato Parente ha inserito all’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2025, del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025-2027, dello Schema del Bilancio di Previsione 2025-2027.

Le opposizioni hanno già proposto una serie di emendamenti, ritenendo di dover apportate dei correttivi alle proposte del governo Mastella. Tra le carenze, Civico22 ha denunciato la scarsa considerazione per due questioni, piazza Duomo e parco fluviale che, a parere del consigliere Angelo Moretti, costituirebbero due ferite della città dimenticate dall’esecutivo mastelliano. La replica dell’amministrazione è demandata al vice sindaco Francesco De Pierro.

