“Mentre il popolo è concentrato a combattere l’influenza e le sue nefaste complicazioni, al De Liguori va in scena l’ennesimo scippo a favore del Rummo”. Continuano ad intervenire le voci del Movimento civico per l’ospedale. Sulle pagine social del sodalizio saticulano vengono rilanciate, in particolare, le parole di Antonella Iannotta, una delle principali attiviste della causa ospedaliera. “Senza alcun preavviso è stato portato a Benevento il dermatoscopio comprato per il Pascale e posizionato a Sant’Agata per esaminare i nei”. Così viene denunciato a mezzo social da Iannotta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia