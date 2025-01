Per la Pro Loco di Pietrelcina arriva il nuovo presidente: Vincenzo Mastronardi. Un ritorno ai vertici per Mastronardi, dal momento che negli anni passati già aveva rivestito tale importante ruolo.

“Dopo tre anni intensi e ricchi di emozioni- fa sapere l’uscente Dario Faiella-, è giunto per me il momento di lasciare la presidenza della Pro Loco di Pietrelcina. E’ stato eletto il nuovo presidente Vincenzo Mastronardi, a cui rivolgo un grande in bocca al lupo, insieme al suo direttivo, per il lavoro che li attende”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia