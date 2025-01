Autonomia: Martella (Pd), ‘no referendum conferma che legge è morta’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La decisione della Corte Costituzionale di dichiarare inammissibile il referendum abrogativo sulla legge Calderoli non ci sorprende. Come avevamo già sottolineato, questa legge era stata di fatto già svuotata dalla Corte stessa, che ha cancellato ampie parti del testo originario. Di conseguenza, il quesito referendario perdeva il suo fondamento: la legge Calderoli, per come era stata pensata, non esiste più, è morta”. Lo dice il senatore Andrea Martella, segretario del Pd Veneto.

“Questa bocciatura – prosegue Martella – è un ulteriore segnale della confusione e dell’approssimazione con cui il governo e la maggioranza hanno affrontato il tema dell’autonomia differenziata. Una riforma che, invece di creare opportunità, ha finora generato divisioni e incertezze. Noi continuiamo a credere in un’autonomia che valorizzi le specificità dei territori, ma che sia costruita con serietà, rispetto della Costituzione e attenzione a garantire l’uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui vivono”.

“La Lega e Zaia, primi responsabili di questo pasticcio, devono prendere atto del fallimento di questa legge. Che va riscritta in una logica non di parte”, conclude Martella.