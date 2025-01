Autonomia: Durigon (Lega), ‘vittoria per cittadini, sconfitta per sinistra demagogica’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Dopo aver confermato la sua legittimità, la Corte Costituzionale oggi si esprime nuovamente sull’Autonomia respingendo il referendum. E’ la vittoria dei nostri cittadini a cui abbiamo promesso una riforma che creerà efficienza e aumenterà la democrazia nel nostro Paese. Ed è la sconfitta per certa sinistra che in maniera demagogica avrebbe voluto bloccare un’opportunità storica con cui vogliamo mettere fine al centralismo che ha affossato soprattutto il Mezzogiorno. L’Autonomia è l’occasione giusta per colmare quel gap tra Nord e Sud prodotto da una classe dirigente non all’altezza e che specie in alcune regioni non ha saputo ben governare e spendere in maniera responsabile le risorse di cui disponeva”. Lo dichiara il senatore e vice segretario federale della Lega Claudio Durigon.