Piccolo passetto avanti nella tribolata vicenda della ferrovia Valle Caudina Benevento-Napoli.

Nella giornata di martedì 28 gennaio, infatti, a partire dalle ore 15, si terrà una video-call che insisterà principalmente sui tempi di riapertura della linea ferrata che, da ormai cinque anni, è inibita alla circolazione causa la necessità di intervenire con azioni di ammodernamento. A rendere nota la circostanza è il sindaco di Arpaia Pasquale Fucci, anche presidente dell’Unione dei Comuni della Città Caudina. All incontro on line, si accennava, parteciperà il Presidente dell’Eav – Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, i sindaci della medesima ‘Città Caudin’, quelli dei Comuni della Valle di Suessola e i presidenti dei due Comitati dei pendolari che nel tempo si sono costituiti per attenzionare e seguire la vicenda. In una lettera del 9 gennaio scorso, si ricorda, il presidente della Città Caudina aveva chiesto ad Eav che fosse diffuso e reso noto un cronoprogramma delle tappe che dovrebbero portare alla riapertura della tratta alla data del 1° luglio di quest’anno.

