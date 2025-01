E’ un pareggio che ha il sapore aspro della delusione quello che il Benevento ha raccolto contro l’Altamura. L’1-1 finale è venuto fuori tra gli spigoli di una partita ruvida, anche ben condotta dalla Strega, ancora preda però dello spettro dell’incompiutezza, viste le tante occasioni da gol fallite e il pari subito nell’unica vera opportunità creata dagli ospiti. Il risultato ha consentito ai giallorossi di agganciare il Monopoli che però oggi può trovare il massimo vantaggio, se dovesse riuscire a espugnare il campo della Juventus Next Gen. Non il modo migliore per il Benevento di inoltrarsi in un trittico di gare che può indirizzare la stagione.

