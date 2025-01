Giustizia: Tajani, ‘protestare è legittimo ma non condivido protesta, no difese corporative’**

Caltagirone, 19 gen. (Adnkronos) – “Protestare è legittimo ma non condivido il modo di protestare perché un magistrato deve essere sempre al di sopra delle parti, la riforma della giustizia che stiamo realizzando è una riforma voluta dai cittadini, quindi dal popolo, che è colui che detiene il potere. Noi siamo stati eletti anche per fare questa riforma che punta a innalzare il ruolo del magistrati giudicante e garantire un processo giusto, garantire certezza del diritto a tutti i cittadini”. E aggiunge: “Tra l’altro bisogna dire che la riforma della giustizia servirà anche a favorire la crescita economica perché certezza del diritto, processi più rapidi e una magistratura meno politicizzata, senza correnti offre maggiori garanzie a chi vuole investire nel nostro paese sia esso italiano che straniero”.

Tajani dice: “Ci saranno benefici, ricordiamo la giustizia lumaca fa un danno del 3 per cento al nostro Pil, significa perdere migliaia di posti di lavoro. Non bisogna quindi fare difese corporative, bisogna guardare sempre agli interessi dei cittadini, garantendo sempre la difesa della giustizia e della libertà ed è quello che stiamo cercando di fare”.