Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) – “E’ giusto che i giovani che hanno studiato epr dieci anni in Italia abbiano la cittadinanza italiana, come prevede lo Ius Italie. Mi pare molto più serio che concederla dopo dieci anni solo per avere vissuto in Italia, è un tema su cui si discute”. Così AntonioTajani, intervenendo a Caltagirone (Catania) in ricordo di don Sturzo.